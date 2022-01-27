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Медведев не верит, что Россию отключат от SWIFT

Заместитель главы Совета безопасности РФ также назвал систему полезной вещью. Он уточнил, что в стране через неё проходит огромное количество транзакций.

27 января, 09:34
<p>Дмитрий Медведев © Twitter / <a href="https://twitter.com/MedvedevRussia/status/1442743193414553603/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Медведев</a></p>

Дмитрий Медведев © Twitter / Дмитрий Медведев

Запад не отключит Россию от международной банковской системы SWIFT, убеждён заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит", — сказал он в интервью представителям российских СМИ.

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Медведев также назвал SWIFT полезной вещью, уточнив, что это частная международная система.

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Напомним, что на прошлой неделе газета Das Handelsblatt узнала о решении США и Европы не отключать Россию от системы SWIFT. Однако позже представитель Белого дома допустил, что такие санкции всё-таки могут быть введены.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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