Медведев не верит, что Россию отключат от SWIFT

"Я скажу прямо: я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит", — сказал он в интервью представителям российских СМИ.