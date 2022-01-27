Медведев выразил 100-процентную уверенность в запуске "Северного потока – 2"
Зампред Совбеза отметил, что газопровод готов к эксплуатации. При этом, по его словам, попытки помешать реализации проекта будут продолжаться, и причины здесь не столько политические, а экономические.
Фото © Nord Stream 2
Газопровод "Северный поток – 2" будет введён без всяких сомнений, поскольку у европейских стран есть экономическая потребность в данном проекте. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
"Он, безусловно, достроен, он готов к эксплуатации, там всё уже абсолютно готово. Будет ли он введён в эксплуатацию? Я выскажу своё мнение. Я, конечно, тоже могу ошибаться. Я на 100% уверен, что он будет введён в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована", — приводит ТАСС слова Медведева.
Зампред Совбеза отметил, что попытки помешать реализации газопровода будут продолжаться, и причины здесь не столько политические, сколько экономические. Как подчеркнул Медведев, проблемы с "Северным потоком – 2" возникли вовсе не из-за Украины или ухудшения отношений с США.
"Американцы, и прежде всего администрация Трампа, тогда решили, что нечего русским делать на европейском рынке, надо поставлять на европейский рынок их сжиженный природный газ. Собственно, из-за этого всё и началось", — пояснил он.
Ранее Лайф сообщал, что компания – оператор "Северного потока – 2" учредила немецкую дочернюю структуру. Отмечается, что это позволило выполнить положения закона об энергетическом хозяйстве ФРГ. Новая организация станет владельцем 54-километрового участка газопровода, расположенного в германских водах.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора — ведомство требовало, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской дочки. СМИ утверждают, что из-за газопровода в Правительстве ФРГ произошёл раскол.
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