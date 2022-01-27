Медведев выразил 100-процентную уверенность в запуске "Северного потока – 2"

Газопровод "Северный поток – 2" будет введён без всяких сомнений, поскольку у европейских стран есть экономическая потребность в данном проекте. Такое мнение выразил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Он, безусловно, достроен, он готов к эксплуатации, там всё уже абсолютно готово. Будет ли он введён в эксплуатацию? Я выскажу своё мнение. Я, конечно, тоже могу ошибаться. Я на 100% уверен, что он будет введён в эксплуатацию, просто потому что не бывает чудес. Если есть экономическая потребность, она должна быть реализована", — приводит ТАСС слова Медведева.

Зампред Совбеза отметил, что попытки помешать реализации газопровода будут продолжаться, и причины здесь не столько политические, сколько экономические. Как подчеркнул Медведев, проблемы с "Северным потоком – 2" возникли вовсе не из-за Украины или ухудшения отношений с США.

"Американцы, и прежде всего администрация Трампа, тогда решили, что нечего русским делать на европейском рынке, надо поставлять на европейский рынок их сжиженный природный газ. Собственно, из-за этого всё и началось", — пояснил он.