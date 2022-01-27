Медведев заверил, что Россия не боится новых "адских" санкций со стороны Запада

Россия не боится каких-либо новых ограничений со стороны западных стран, включая и анонсированных США "адских" санкций. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Я лично занимался этими санкциями достаточно длительный период, особенно с 2014 года. Мы этих санкций действительно не боимся. Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило. <...> Вот нам сейчас грозят "адскими" санкциями. Ну не знаю, что это такое, в чём это будет заключаться", — приводит ТАСС его слова.

Говоря о западных санкциях, зампред Совбеза напомнил о словах экс-лидера США Барака Обамы, который в своё время заявлял, что из-за рестрикций российская экономика якобы будет "разорвана в клочья". Как подчеркнул Медведев, прогнозы бывшего американского президента вовсе не сбылись, а наша страна живёт и развивается. Конечно, проблем ещё "полным-полно", указал он, но "ничего уж такого сверхстрашного" с экономикой РФ не случилось.