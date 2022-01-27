Песков: Россия не будет затягивать с реакцией на ответы Запада по гарантиям безопасности

Россия не будет затягивать с реакцией на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-то точной даты я вам назвать не могу. Понятно, что реакцию никто особо затягивать не будет, но и ожидать её на следующий день тоже было бы, наверное, глупо", — сказал он.

Песков отметил, что на рассмотрение документа, составленного Москвой, США и альянсу потребовалось около месяца. Поэтому не стоит ожидать обратной связи от России сиюминутно.