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Песков: Россия не будет затягивать с реакцией на ответы Запада по гарантиям безопасности

Однако представитель Кремля добавил, что на рассмотрение документа США и Европе потребовалось около месяца, поэтому не стоит ожидать обратной связи от Москвы сиюминутно.

27 января, 10:33
<p>Дмитрий Песков © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Дмитрий Песков © ТАСС / Сергей Бобылев

Россия не будет затягивать с реакцией на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какой-то точной даты я вам назвать не могу. Понятно, что реакцию никто особо затягивать не будет, но и ожидать её на следующий день тоже было бы, наверное, глупо", — сказал он.

Песков: РФ не испытывает большого оптимизма после ответа США по гарантиям безопасности

Песков: РФ не испытывает большого оптимизма после ответа США по гарантиям безопасности

Песков отметил, что на рассмотрение документа, составленного Москвой, США и альянсу потребовалось около месяца. Поэтому не стоит ожидать обратной связи от России сиюминутно.

Напомним, МИД РФ вечером 26 января подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее Лайф рассказывал, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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