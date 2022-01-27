Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище
Глава государства принял участие в траурной церемонии, посвящённой 78-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Он также возложил цветы к братской могиле, где похоронен его брат.
Путин возложил венок на Пискарёвском кладбище © LIFE
Путин возложил венок на Пискарёвском кладбище © LIFE
Президент России Владимир Путин приехал на Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память погибших воинов-освободителей и жертв блокады Ленинграда, которая закончилась ровно 78 лет назад.
Российский лидер сначала возложил букет цветов к братской могиле, в которой, согласно архивам, похоронен его брат Виктор, погибший во время блокады ещё ребёнком. Затем глава государства возложил венок к монументу "Мать-Родина". Траурную церемонию завершил гимн России.
Пискарёвское мемориальное кладбище — самое большое в мире кладбище жертв Великой Отечественной войны. В 186 братских могилах покоится более 500 тысяч ленинградцев, погибших от голода, бомбёжек и обстрелов. Во время блокады здесь ежедневно хоронили от трёх до десяти тысяч человек. Только за один день — 20 февраля 1942 года — на кладбище было погребено 10 043 человека.
Напомним, для президента РФ события, связанные с блокадой Ленинграда, являются историей, которая затронула и его семью. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин. А мать российского лидера провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все её тяготы. 27 января 2021 года Путин дал старт онлайн-проекту о блокаде Ленинграда в Музее Победы.
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