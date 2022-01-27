Не вылетевшие в Пекин российские биатлонистки сделают это не позднее 28 января

Члены сборной России по биатлону, которые не сумели со всей командой вылететь в Пекин на Олимпиаду, отправятся в Китай не позднее завтрашнего дня. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Причиной такого "сбоя" стала ошибка в заполнении документов, в результате которой биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, старший тренер женской команды Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин, были вынуждены вернуться на базу олимпийской сборной в Новогорск.

"После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня", — заявили в ведомстве, отметив, что держат ситуация на контроле.