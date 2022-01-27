НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Не вылетевшие в Пекин российские биатлонистки сделают это не позднее 28 января

Ранее сразу четыре представителя нашей команды, в том числе и две спортсменки, остались в Москве из-за ошибок в оформлении документов.

27 января, 10:31
<p>Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, Рамиль Ситдиков</p>

Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, Рамиль Ситдиков

Члены сборной России по биатлону, которые не сумели со всей командой вылететь в Пекин на Олимпиаду, отправятся в Китай не позднее завтрашнего дня. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Причиной такого "сбоя" стала ошибка в заполнении документов, в результате которой биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, старший тренер женской команды Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин, были вынуждены вернуться на базу олимпийской сборной в Новогорск.

"После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня", — заявили в ведомстве, отметив, что держат ситуация на контроле.

В сборной России по биатлону перед Олимпийскими играми выявили случай ковида

В сборной России по биатлону перед Олимпийскими играми выявили случай ковида

Ранее Лайф сообщал, что Казакевич, Васнецова, Шашилов и Никитин не сумели вылететь в Пекин. Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-бригады нашей сборной Александр Печерский, который пропустит Олимпиаду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1