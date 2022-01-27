Не вылетевшие в Пекин российские биатлонистки сделают это не позднее 28 января
Ранее сразу четыре представителя нашей команды, в том числе и две спортсменки, остались в Москве из-за ошибок в оформлении документов.
Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко, Рамиль Ситдиков
Члены сборной России по биатлону, которые не сумели со всей командой вылететь в Пекин на Олимпиаду, отправятся в Китай не позднее завтрашнего дня. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
Причиной такого "сбоя" стала ошибка в заполнении документов, в результате которой биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, старший тренер женской команды Михаил Шашилов и массажист Роман Никитин, были вынуждены вернуться на базу олимпийской сборной в Новогорск.
"После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня", — заявили в ведомстве, отметив, что держат ситуация на контроле.
Ранее Лайф сообщал, что Казакевич, Васнецова, Шашилов и Никитин не сумели вылететь в Пекин. Кроме того, положительный тест на коронавирус сдал руководитель сервис-бригады нашей сборной Александр Печерский, который пропустит Олимпиаду.
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