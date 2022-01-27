Лавров: США не предоставили позитивного ответа по главному вопросу — о недопустимости расширения НАТО
По словам министра, теперь Россия будет делать основной упор на разъяснение лукавой позиции Запада о невозможности гарантировать нерасширение альянса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьёзного разговора, но исключительно по второстепенным темам. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается содержания документа, там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным темам, но по главным вопросам реакции позитивной нет. А главным вопросом является наша чёткая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток", — указал он.
Лавров отметил, что требования России сложились "не на пустом месте". Он напомнил, что наши партнёры в начале 90-х годов, когда объединялась Германия и решались вопросы европейской безопасности, нам "клятвенно обещали не расширять НАТО ни на дюйм восточнее реки Одер".
"Если про 1990-е годы нам объясняли отсутствием письменных обязательств о нерасширении НАТО, теперь эти письменные обязательства у нас есть. Они были подтверждены в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне. Мы сейчас будем делать основной упор на разъяснение этой лукавой позиции наших западных коллег", — добавил глава российского МИД.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.
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