Лавров: США не предоставили позитивного ответа по главному вопросу — о недопустимости расширения НАТО

Ответы США по гарантиям безопасности позволяют рассчитывать на начало серьёзного разговора, но исключительно по второстепенным темам. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается содержания документа, там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным темам, но по главным вопросам реакции позитивной нет. А главным вопросом является наша чёткая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток", — указал он.

Лавров отметил, что требования России сложились "не на пустом месте". Он напомнил, что наши партнёры в начале 90-х годов, когда объединялась Германия и решались вопросы европейской безопасности, нам "клятвенно обещали не расширять НАТО ни на дюйм восточнее реки Одер".