Лавров не сомневается, что содержание ответа США по безопасности "утечёт" в самое ближайшее время

Содержание ответа Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности станет известно широкой общественности в ближайшее время. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он указал на тот факт, что американские коллеги настаивают на конфиденциальности этого документа, хотя заранее обсудили его с широким кругом лиц и иностранных партнёров, в том числе и с Украиной.

"Как нам сказали американские коллеги, они предпочитают, чтобы их ответ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной, поэтому у меня нет никаких сомнений, что он утечёт", — сказал Лавров.

Он добавил, что в Москве рассматривают ответы США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности в комплексе. Оба документа уже поступили российской стороне для изучения.