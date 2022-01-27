Лавров не сомневается, что содержание ответа США по безопасности "утечёт" в самое ближайшее время
Министр с улыбкой воспринял тот факт, что американские коллеги настаивают на конфиденциальности этого документа, хотя заранее обсудили его с широким кругом партнёров, в том числе с Украиной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © kremlin.ru
Содержание ответа Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности станет известно широкой общественности в ближайшее время. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он указал на тот факт, что американские коллеги настаивают на конфиденциальности этого документа, хотя заранее обсудили его с широким кругом лиц и иностранных партнёров, в том числе и с Украиной.
"Как нам сказали американские коллеги, они предпочитают, чтобы их ответ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной, поэтому у меня нет никаких сомнений, что он утечёт", — сказал Лавров.
Он добавил, что в Москве рассматривают ответы США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности в комплексе. Оба документа уже поступили российской стороне для изучения.
"Рассматриваем два документа в комплексе с учётом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространённые нами в декабре 2021 года", — добавил министр.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.
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