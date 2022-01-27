Первая ракетка мира Барти вышла в финал Australian Open
Её соперница определится в противостоянии Даниэль Коллинз — Ига Свёнтек.
Фото © ТАСС / EPA / DAVE HUNT
Австралийская теннисистка и первая ракетка мира Эшли Барти вышла в финал Australian Open, обыграв американку Мэдисон Киз.
Вопросы о выходе в решающий матч хозяйка турнира сумела решить за один час и две минуты, одержав победу со счётом 6:1, 6:3. Стоит отметить, что Барти по-прежнему не проиграла ни одного сета на турнире.
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Соперницей Барти в главном матче Australian Open станет победительница второго полуфинала, в котором встретятся Даниэль Коллинз и Ига Свёнтек.
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