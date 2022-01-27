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Первая ракетка мира Барти вышла в финал Australian Open

Её соперница определится в противостоянии Даниэль Коллинз — Ига Свёнтек.

27 января, 10:12
<p>Фото © ТАСС / EPA / DAVE HUNT</p>

Фото © ТАСС / EPA / DAVE HUNT

Австралийская теннисистка и первая ракетка мира Эшли Барти вышла в финал Australian Open, обыграв американку Мэдисон Киз.

Вопросы о выходе в решающий матч хозяйка турнира сумела решить за один час и две минуты, одержав победу со счётом 6:1, 6:3. Стоит отметить, что Барти по-прежнему не проиграла ни одного сета на турнире.

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Соперницей Барти в главном матче Australian Open станет победительница второго полуфинала, в котором встретятся Даниэль Коллинз и Ига Свёнтек.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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