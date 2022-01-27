Песков: Путин и Байден самостоятельно примут решение о новом диалоге

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден самостоятельно примут решение, нужно ли им проводить личный разговор в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в новой беседе Путина и Байдена после получения письменного ответа Вашингтона на предложения Москвы о гарантиях безопасности, пресс-секретарь российского лидера заявил, что "определённые контакты на рабочем уровне", вероятнее всего, состоятся.