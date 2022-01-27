Песков: Путин и Байден самостоятельно примут решение о новом диалоге
Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в беседе президентов двух стран после получения ответа США на предложения по безопасности, представитель Кремля отметил, что "определённые контакты" будут.
Владимир Путин в ходе встречи с Джо Байденом в режиме видеоконференции © Kremlin.ru
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден самостоятельно примут решение, нужно ли им проводить личный разговор в ближайшее время. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в новой беседе Путина и Байдена после получения письменного ответа Вашингтона на предложения Москвы о гарантиях безопасности, пресс-секретарь российского лидера заявил, что "определённые контакты на рабочем уровне", вероятнее всего, состоятся.
"Ну а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда", — сказал журналистам Песков.
Ранее МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём накануне заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Напомним, проект документа, переданного Россией, включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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