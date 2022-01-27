Глушаков выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе
При этом он выступает за то, чтобы в РФ приезжали по-настоящему качественные игроки из других стран.
Фото © ФК "Химки"
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков в интервью Sport24 поделился своим мнением о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе, выступив против этой меры.
"Я не против легионеров и того, чтобы к нам приезжали качественные футболисты. Как в своё время в "Зенит", "Спартак" и ЦСКА приезжали Халк, Промес и Вагнер. Было много футболистов. Но, если сейчас отменят лимит и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты, что тогда?" — заявил Глушаков.
Комментариев: 0