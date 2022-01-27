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Глушаков выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе

При этом он выступает за то, чтобы в РФ приезжали по-настоящему качественные игроки из других стран.

27 января, 10:00

Фото © ФК "Химки"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков в интервью Sport24 поделился своим мнением о возможной отмене лимита на легионеров в российском футболе, выступив против этой меры.

"Я не против легионеров и того, чтобы к нам приезжали качественные футболисты. Как в своё время в "Зенит", "Спартак" и ЦСКА приезжали Халк, Промес и Вагнер. Было много футболистов. Но, если сейчас отменят лимит и повалят легионеры, которые ниже классом, чем русские футболисты, что тогда?" — заявил Глушаков.

"Не можем говорить об отмене": Президент РПЛ Хачатурянц заявил о необходимости изменить лимит на легионеров

"Не можем говорить об отмене": Президент РПЛ Хачатурянц заявил о необходимости изменить лимит на легионеров

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что решение по лимиту на легионеров в отечественном футболе будет принято уже в этом году.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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