"Лучше хайп, чем фиаско": Глава Подмосковья Воробьёв высказался о появлении пельменей в меню школьников

В подмосковных школах включили в меню пельмени, теперь их будут давать каждую пятницу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он отметил, что эту инициативу предложили сами ученики.

"Кто-то мне сказал, что это хайп. Но лучше хайп, чем фиаско с этими пельменями. Мы спрашиваем родителей, как питаются наши дети. Когда питаются хорошо, особо тема не возникает на кухне. Она возникает, когда есть какие-то проблемы. Если дети чего-то хотят и это что-то является нормой, то почему это не дать?" — цитирует телеканал "360" Воробьёва.

По словам главы региона, проведение опросов среди школьников о том, как они питаются, было верным решением. Воробьёв также подчеркнул, что власти Подмосковья обязаны учитывать мнение учащихся для того, чтобы обеспечить им достойное меню в школах.