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Песков: РФ не испытывает большого оптимизма после ответа США по гарантиям безопасности

Накануне МИД РФ подтвердил получение документов от Вашингтона, именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан.

27 января, 09:59

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В Кремле не видят поводов для большого оптимизма после ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он воздержался от "концептуальных оценок" ответа Вашингтона, но привёл слова госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что они "абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ".

"Основываясь на этом, конечно, поводов не так много для оптимизма", — отметил представитель Кремля.

Депутат Затулин предупредил о риске утечки ответа США по гарантиям безопасности

Депутат Затулин предупредил о риске утечки ответа США по гарантиям безопасности

Напомним, накануне МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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