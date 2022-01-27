Песков: РФ не испытывает большого оптимизма после ответа США по гарантиям безопасности
Накануне МИД РФ подтвердил получение документов от Вашингтона, именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В Кремле не видят поводов для большого оптимизма после ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он воздержался от "концептуальных оценок" ответа Вашингтона, но привёл слова госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что они "абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ".
"Основываясь на этом, конечно, поводов не так много для оптимизма", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём ранее заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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