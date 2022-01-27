Песков: РФ не испытывает большого оптимизма после ответа США по гарантиям безопасности

В Кремле не видят поводов для большого оптимизма после ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он воздержался от "концептуальных оценок" ответа Вашингтона, но привёл слова госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что они "абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены РФ".