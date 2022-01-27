НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Прокуратура Германии обвинила в шпионаже гражданина России

В ведомстве отметили, что в Службе внешней разведки якобы хотели узнать, как создаётся ракетоноситель Ariane. Взамен на информацию Ильнур Н. получал выплаты в размере 2500 евро.

27 января, 09:50

© Pixabay

Прокуратура Германии выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в 2021 году в ФРГ гражданину России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что россиянина Ильнура Н. задержали в Германии 18 июня 2021 года, а предъявили обвинение — 9 декабря. Он был научным сотрудником в одном из университетов Баварии. Как сообщили в ведомстве, Служба внешней разведки связалась с обвиняемым не позднее осени 2019 года, и россиянин согласился на сотрудничество.

Bild: Спецслужбы ГДР следили за нынешним премьером Шольцем и отчитывались в КГБ

Bild: Спецслужбы ГДР следили за нынешним премьером Шольцем и отчитывались в КГБ

Указывается, что в СВР якобы хотели узнать, как создаётся ракетоноситель Ariane. Также там интересовались исследовательскими разработками обвиняемого. Взамен на информацию Ильнур Н. получал выплаты в размере 2500 евро.

Ранее в Латвии задержали двух человек по подозрению в работе на военную разведку России. По информации латвийских спецслужб, они предоставляли секретные данные об оборонном секторе республики.

Глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован по обвинению в утечке секретных данных

Глава военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован по обвинению в утечке секретных данных

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1