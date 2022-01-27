Прокуратура Германии обвинила в шпионаже гражданина России

Прокуратура Германии выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в 2021 году в ФРГ гражданину России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что россиянина Ильнура Н. задержали в Германии 18 июня 2021 года, а предъявили обвинение — 9 декабря. Он был научным сотрудником в одном из университетов Баварии. Как сообщили в ведомстве, Служба внешней разведки связалась с обвиняемым не позднее осени 2019 года, и россиянин согласился на сотрудничество.

Указывается, что в СВР якобы хотели узнать, как создаётся ракетоноситель Ariane. Также там интересовались исследовательскими разработками обвиняемого. Взамен на информацию Ильнур Н. получал выплаты в размере 2500 евро.