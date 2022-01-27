Прокуратура Германии обвинила в шпионаже гражданина России
В ведомстве отметили, что в Службе внешней разведки якобы хотели узнать, как создаётся ракетоноситель Ariane. Взамен на информацию Ильнур Н. получал выплаты в размере 2500 евро.
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Прокуратура Германии выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в 2021 году в ФРГ гражданину России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что россиянина Ильнура Н. задержали в Германии 18 июня 2021 года, а предъявили обвинение — 9 декабря. Он был научным сотрудником в одном из университетов Баварии. Как сообщили в ведомстве, Служба внешней разведки связалась с обвиняемым не позднее осени 2019 года, и россиянин согласился на сотрудничество.
Указывается, что в СВР якобы хотели узнать, как создаётся ракетоноситель Ariane. Также там интересовались исследовательскими разработками обвиняемого. Взамен на информацию Ильнур Н. получал выплаты в размере 2500 евро.
Ранее в Латвии задержали двух человек по подозрению в работе на военную разведку России. По информации латвийских спецслужб, они предоставляли секретные данные об оборонном секторе республики.
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