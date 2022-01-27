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Песков — об ответе США по безопасности: Нельзя сказать, что наши соображения были учтены

Потребуется время, чтобы проанализировать пункты переданного документа, прежде чем давать какие-то заявления. Сейчас все бумаги находятся у президента, добавил представитель Кремля.

27 января, 09:58
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60789/photos/59583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Москве действительно не стоит публиковать ответ США на предложения по гарантиям безопасности, как и просит Вашингтон, ведь накануне официальные лица подробно изложили его содержание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Из того, что коллеги вчера назаявляли, предельно ясно, что по основным категориям, которые были в проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована готовность учитывать наши озабоченности", — сказал Песков журналистам.

NYT: Ответы НАТО и США на предложения РФ по безопасности ведут к переподписанию ДРСМД

NYT: Ответы НАТО и США на предложения РФ по безопасности ведут к переподписанию ДРСМД

Представитель Кремля уточнил, что документы были переданы российскому лидеру Владимиру Путину, однако потребуется время, чтобы их проанализировать, поэтому Москва не будет спешить с какими-либо заключениями.

Ранее МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём накануне заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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