Песков — об ответе США по безопасности: Нельзя сказать, что наши соображения были учтены

Москве действительно не стоит публиковать ответ США на предложения по гарантиям безопасности, как и просит Вашингтон, ведь накануне официальные лица подробно изложили его содержание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Из того, что коллеги вчера назаявляли, предельно ясно, что по основным категориям, которые были в проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована готовность учитывать наши озабоченности", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что документы были переданы российскому лидеру Владимиру Путину, однако потребуется время, чтобы их проанализировать, поэтому Москва не будет спешить с какими-либо заключениями.