Песков — об ответе США по безопасности: Нельзя сказать, что наши соображения были учтены
Потребуется время, чтобы проанализировать пункты переданного документа, прежде чем давать какие-то заявления. Сейчас все бумаги находятся у президента, добавил представитель Кремля.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Москве действительно не стоит публиковать ответ США на предложения по гарантиям безопасности, как и просит Вашингтон, ведь накануне официальные лица подробно изложили его содержание. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Из того, что коллеги вчера назаявляли, предельно ясно, что по основным категориям, которые были в проектах документов, которые мы передали нашим контрагентам, нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована готовность учитывать наши озабоченности", — сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля уточнил, что документы были переданы российскому лидеру Владимиру Путину, однако потребуется время, чтобы их проанализировать, поэтому Москва не будет спешить с какими-либо заключениями.
Ранее МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём накануне заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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