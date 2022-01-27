Суд Нидерландов получил кассацию на решение передать Украине "скифское золото"
Следующим шагом является начало предварительного административного процесса. Дата слушаний по жалобе пока не назначена, уточнили в суде.
Скифский золотой шлем IV ст. до н. э. Фото © Wikipedia / Скифское золото
Верховный суд Нидерландов получил от крымских музеев кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции Амстердама передать Украине коллекции "скифского золота". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Винсента Хюнтика.
"Действительно, жалоба была направлена. Следующий шаг — начать предварительный административный процесс", — сообщил Хюнтик.
Он отметил, что дата слушаний по кассационной жалобе пока не известна.
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Там опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.
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