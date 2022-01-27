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Суд Нидерландов получил кассацию на решение передать Украине "скифское золото"

Следующим шагом является начало предварительного административного процесса. Дата слушаний по жалобе пока не назначена, уточнили в суде.

27 января, 10:04
<p>Скифский золотой шлем IV ст. до н. э. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE_(%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scythian_golden_helm,_4th_century_BC,_03.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Скифское золото</a></p>

Скифский золотой шлем IV ст. до н. э. Фото © Wikipedia / Скифское золото

Верховный суд Нидерландов получил от крымских музеев кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции Амстердама передать Украине коллекции "скифского золота". Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Винсента Хюнтика.

"Действительно, жалоба была направлена. Следующий шаг — начать предварительный административный процесс", — сообщил Хюнтик.

Музеи Крыма обжаловали решение по "скифскому золоту" в Верховном суде Нидерландов

Музеи Крыма обжаловали решение по "скифскому золоту" в Верховном суде Нидерландов

Он отметил, что дата слушаний по кассационной жалобе пока не известна.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Там опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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