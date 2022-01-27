Песков: Реакции Путина на инициативу ЕР помочь Донбассу оружием нет

На данный момент президент России Владимир Путин никак не отреагировал на инициативу "Единой России" помочь ДНР и ЛНР поставками оружия для защиты от агрессии Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас нет какой-то реакции президента на подобные инициативы", — сказал он.