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Песков: Реакции Путина на инициативу ЕР помочь Донбассу оружием нет

Представитель Кремля добавил, что не располагает информацией, находится ли этот вопрос на рассмотрении у российского лидера.

27 января, 10:11

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru

На данный момент президент России Владимир Путин никак не отреагировал на инициативу "Единой России" помочь ДНР и ЛНР поставками оружия для защиты от агрессии Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас нет какой-то реакции президента на подобные инициативы", — сказал он.

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Также Песков добавил, что не располагает информацией, находится ли этот вопрос на рассмотрении у российского лидера.

Напомним, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказался о необходимости России поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений. Позже с таким предложением к руководству РФ обратился глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. Он заявил, что осуществляемый Западом сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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