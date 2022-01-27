Песков: Реакции Путина на инициативу ЕР помочь Донбассу оружием нет
Представитель Кремля добавил, что не располагает информацией, находится ли этот вопрос на рассмотрении у российского лидера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © kremlin.ru
На данный момент президент России Владимир Путин никак не отреагировал на инициативу "Единой России" помочь ДНР и ЛНР поставками оружия для защиты от агрессии Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сейчас нет какой-то реакции президента на подобные инициативы", — сказал он.
Также Песков добавил, что не располагает информацией, находится ли этот вопрос на рассмотрении у российского лидера.
Напомним, что секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак высказался о необходимости России поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений. Позже с таким предложением к руководству РФ обратился глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев. Он заявил, что осуществляемый Западом сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине.
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