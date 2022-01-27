Песков объяснил, когда Путин посетит Турцию по приглашению Эрдогана
Сейчас, заметил пресс-секретарь, у двух государств сложилась некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа двусторонних отношений, возглавляемого лидерами стран.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин посетит Турцию, когда позволит эпидемиологическая ситуация и графики лидеров двух стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что эту тему президенты неоднократно поднимали в ходе последних контактов. Сейчас у двух государств сложилась некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа двусторонних отношений, возглавляемого Путиным и Реджепом Эрдоганом.
"Господин Эрдоган говорил, что он будет рад принять все эти мероприятия в Турции. Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. Они условились, что, как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением", — пояснил Песков журналистам.
Как рассказывал Лайф ранее, Эрдоган заявил, что между Россией и Турцией сформировались мирные отношения, каких не было в истории. Также турецкий лидер не исключил возможности будущих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным или визита в Москву.
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