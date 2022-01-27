Экс-депутат Рады Мураев посоветовал Зеленскому быть осторожней со словами
Своим заявлением о возможной "оккупации" Харькова лидер Незалежной уже спровоцировал остановку в городе ряда застройщиков, замораживающих работы на объектах, пояснил бывший парламентарий.
Владимир Зеленский © Офис Президента Украины
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует быть осторожнее со словами, если он хочет избежать вооружённого конфликта. Об этом в "Фейсбуке" написал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"Самому Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах", — заметил Мураев.
При этом бывший парламентарий поспешил успокоить граждан страны, заметив, что, если правительство Незалежной всё сделает правильно, войны в ближайшее время не будет. Также, по его словам, единственным выходом для Украины станет внеблоковость и нейтралитет.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение России". Например, как указал лидер Незалежной, Москва может "оккупировать" Харьков с его русскоязычным населением. При этом глава Украины заверил, что подконтрольное Москве правительство на территории его страны не сможет продержаться долго, потому что его "не примут люди". После этих слов он несколько раз заявлял, что ситуация в стране находится под контролем властей.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
Комментариев: 0