Экс-депутат Рады Мураев посоветовал Зеленскому быть осторожней со словами

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует быть осторожнее со словами, если он хочет избежать вооружённого конфликта. Об этом в "Фейсбуке" написал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

"Самому Зеленскому нужно быть осторожней со словами. Его необдуманное высказывание о Харькове уже остановило в городе ряд застройщиков, которые замораживают работы на объектах", — заметил Мураев.

При этом бывший парламентарий поспешил успокоить граждан страны, заметив, что, если правительство Незалежной всё сделает правильно, войны в ближайшее время не будет. Также, по его словам, единственным выходом для Украины станет внеблоковость и нейтралитет.