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Избитый в Каире фотограф Котов рассказал Лайфу о проблемах с полицией

Один из англоговорящих сотрудников правоохранительных органов сообщил, что его фотографиями Города Мусорщиков заинтересовалась местная служба Public Security.

27 января, 10:16

Фотограф Арсений Котов. Фото © LIFE

Избитый в Каире фотограф Котов рассказал Лайфу о проблемах с полицией © LIFE

Российский фотограф Арсений Котов, на которого в одном из неблагополучных районов Каира напали местные жители, рассказал Лайфу о проблемах с полицией из-за сделанных фотографий. По словам молодого человека, после произошедшего его отвезли в больницу, где зашили раны на голове и руке. Сразу же оттуда его доставили в суд, где судья уговаривал пойти на мировую и отказаться от претензий, чтобы побыстрее решить ситуацию. Котов согласился, после чего ему сказали, что он свободен, однако всё равно отвезли в полицию. Украденный паспорт фотографа также передали правоохранителям.

Сейчас россиянина до сих пор удерживают в участке. Никаких обвинений предъявлено не было. Один из англоговорящих полицейских сообщил, что фотографиями неблагополучного района Город Мусорщиков, сделанными Котовым, заинтересовалась местная служба Public Security.

Российского фотографа Котова избили в Каире во время съёмок

Российского фотографа Котова избили в Каире во время съёмок

"Со мной никто не хочет говорить. Лишь пять минут назад позвонил консул и сказал, что едет, лишь благодаря тому, что я написал пост в "Инстаграме". Сейчас по-прежнему в полиции, паспорта нет, фотика нет", — резюмировал Котов.

Ранее Лайф рассказал, что в Париже насмерть замёрз известный фотограф Рене Робер. Мужчине стало плохо, он упал и ударился головой о тротуар, но никто из прохожих не придавал этому значения на протяжении нескольких часов.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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