Избитый в Каире фотограф Котов рассказал Лайфу о проблемах с полицией
Один из англоговорящих сотрудников правоохранительных органов сообщил, что его фотографиями Города Мусорщиков заинтересовалась местная служба Public Security.
Фотограф Арсений Котов. Фото © LIFE
Избитый в Каире фотограф Котов рассказал Лайфу о проблемах с полицией © LIFE
Российский фотограф Арсений Котов, на которого в одном из неблагополучных районов Каира напали местные жители, рассказал Лайфу о проблемах с полицией из-за сделанных фотографий. По словам молодого человека, после произошедшего его отвезли в больницу, где зашили раны на голове и руке. Сразу же оттуда его доставили в суд, где судья уговаривал пойти на мировую и отказаться от претензий, чтобы побыстрее решить ситуацию. Котов согласился, после чего ему сказали, что он свободен, однако всё равно отвезли в полицию. Украденный паспорт фотографа также передали правоохранителям.
Сейчас россиянина до сих пор удерживают в участке. Никаких обвинений предъявлено не было. Один из англоговорящих полицейских сообщил, что фотографиями неблагополучного района Город Мусорщиков, сделанными Котовым, заинтересовалась местная служба Public Security.
"Со мной никто не хочет говорить. Лишь пять минут назад позвонил консул и сказал, что едет, лишь благодаря тому, что я написал пост в "Инстаграме". Сейчас по-прежнему в полиции, паспорта нет, фотика нет", — резюмировал Котов.
Ранее Лайф рассказал, что в Париже насмерть замёрз известный фотограф Рене Робер. Мужчине стало плохо, он упал и ударился головой о тротуар, но никто из прохожих не придавал этому значения на протяжении нескольких часов.
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