Песков назвал нежизнеспособной тему РСМД в отрыве от общей архитектуры безопасности

В отрыве от общей архитектуры безопасности обсуждать тему ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) нежизнеспособно. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, можно отдельно что-то говорить об РСМД, но само по себе обсуждение темы РСМД в отрыве от общей проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности — ну вряд ли жизнеспособны такие контакты", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее газета New York Times сообщила, что ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности могут поспособствовать введению взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, не исключая и возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).