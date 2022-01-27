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Песков назвал нежизнеспособной тему РСМД в отрыве от общей архитектуры безопасности

Отдельно говорить об этом можно, заметил представитель Кремля. Однако переданные Соединёнными Штатами и НАТО ответы на предложения России не внушают большого оптимизма.

27 января, 10:18
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/64671/photos/64994" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © Kremlin.ru

В отрыве от общей архитектуры безопасности обсуждать тему ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) нежизнеспособно. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, можно отдельно что-то говорить об РСМД, но само по себе обсуждение темы РСМД в отрыве от общей проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности — ну вряд ли жизнеспособны такие контакты", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков — об ответе США по безопасности: Нельзя сказать, что наши соображения были учтены

Песков — об ответе США по безопасности: Нельзя сказать, что наши соображения были учтены

Ранее газета New York Times сообщила, что ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности могут поспособствовать введению взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, не исключая и возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, МИД РФ вечером 26 января подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Песков: РФ не испытывает большого оптимизма после ответа США по гарантиям безопасности

Песков: РФ не испытывает большого оптимизма после ответа США по гарантиям безопасности

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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