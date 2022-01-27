Песков назвал нежизнеспособной тему РСМД в отрыве от общей архитектуры безопасности
Отдельно говорить об этом можно, заметил представитель Кремля. Однако переданные Соединёнными Штатами и НАТО ответы на предложения России не внушают большого оптимизма.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
В отрыве от общей архитектуры безопасности обсуждать тему ограничений на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) нежизнеспособно. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, можно отдельно что-то говорить об РСМД, но само по себе обсуждение темы РСМД в отрыве от общей проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности — ну вряд ли жизнеспособны такие контакты", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее газета New York Times сообщила, что ответы НАТО и США на предложения России по гарантиям безопасности могут поспособствовать введению взаимных ограничений ядерных вооружений средней и малой дальности, не исключая и возрождения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Напомним, МИД РФ вечером 26 января подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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