Песков назвал серьёзной угрозу США о возможном отъезде российского посла из Вашингтона

"Угроза серьёзная. Но в целом лучше обращаться в МИД за комментариями по этому вопросу", — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп вынуждает его покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам. По словам дипломата, американская администрация делает всё возможное, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.