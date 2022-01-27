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Песков назвал серьёзной угрозу США о возможном отъезде российского посла из Вашингтона

Ранее сам Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп вынуждает его покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам.

27 января, 10:32
<p>Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал серьёзной угрозу Вашингтона о возможном отъезде посла РФ из США.

"Угроза серьёзная. Но в целом лучше обращаться в МИД за комментариями по этому вопросу", — сказал представитель Кремля.

Посол РФ сообщил о группе российских дипломатов, покидающих США по требованию Госдепа

Посол РФ сообщил о группе российских дипломатов, покидающих США по требованию Госдепа

Напомним, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп вынуждает его покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам. По словам дипломата, американская администрация делает всё возможное, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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