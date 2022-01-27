Песков назвал серьёзной угрозу США о возможном отъезде российского посла из Вашингтона
Ранее сам Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп вынуждает его покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам.
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал серьёзной угрозу Вашингтона о возможном отъезде посла РФ из США.
"Угроза серьёзная. Но в целом лучше обращаться в МИД за комментариями по этому вопросу", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Госдеп вынуждает его покинуть страну к апрелю из-за разногласий по визам. По словам дипломата, американская администрация делает всё возможное, чтобы ужать российское дипломатическое присутствие в США.
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