С блогером Хизой в розыск объявили его PR-директора, но она уверяет, что лечится в Европе

PR-директор и подруга блогера Хизри Запирова Лусик Карапетян в больнице . Видео © t.me / shot_shot

Подругу блогера Хизри Запирова, более известного в Сети под ником Хиза, и PR-директора Лусик Карапетян также объявили в федеральный розыск по статье УК. В беседе с телеграм-каналом SHOT она рассказала, что сейчас находится в Германии на лечении.

"Я впервые слышу, что меня кто-то ищет, я нахожусь в Германии, у меня проходит лечение длительное уже. 4 декабря у меня была очередная операция", — cообщила она, добавив, что о местоположении объявленного в розыск по делу о мошенничестве Хизри ей ничего не известно.

По словам Карапетян, в мае 2021 года во время косметической операции в её организм попала инфекция, из-за чего она "начала гнить и умирать". Её госпитализировали в гнойное отделение клинической больницы при Президенте РФ. На тот момент жизнь девушки находилась под угрозой.

"У меня изрезаны ноги, бактерии всё ещё внутри моего организма, и я продолжила лечение в Европе, потому что доктора в России оказались бессильны", — сказала Карапетян, добавив, что пользователи Сети знают о её борьбе с жизнью и смертью на протяжении полугода.