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С блогером Хизой в розыск объявили его PR-директора, но она уверяет, что лечится в Европе

Девушка рассказала, что в мае 2021 года во время косметической операции в её организм попала инфекция, из-за чего она "начала гнить и умирать". С недугом она борется уже полгода.

27 января, 10:46

PR-директор Лусик Карапетян. Фото © Instagram / lusik_karapetyan

PR-директор и подруга блогера Хизри Запирова Лусик Карапетян в больнице . Видео © t.me / shot_shot

Подругу блогера Хизри Запирова, более известного в Сети под ником Хиза, и PR-директора Лусик Карапетян также объявили в федеральный розыск по статье УК. В беседе с телеграм-каналом SHOT она рассказала, что сейчас находится в Германии на лечении.

"Я впервые слышу, что меня кто-то ищет, я нахожусь в Германии, у меня проходит лечение длительное уже. 4 декабря у меня была очередная операция", — cообщила она, добавив, что о местоположении объявленного в розыск по делу о мошенничестве Хизри ей ничего не известно.

По словам Карапетян, в мае 2021 года во время косметической операции в её организм попала инфекция, из-за чего она "начала гнить и умирать". Её госпитализировали в гнойное отделение клинической больницы при Президенте РФ. На тот момент жизнь девушки находилась под угрозой.

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"У меня изрезаны ноги, бактерии всё ещё внутри моего организма, и я продолжила лечение в Европе, потому что доктора в России оказались бессильны", — сказала Карапетян, добавив, что пользователи Сети знают о её борьбе с жизнью и смертью на протяжении полугода.

Ранее Лайф сообщал, что блогера-миллионника Хизу объявили в розыск по статье о мошенничестве. 26-летний парень снимает комедийные ролики с пранками и розыгрышами, катается на люксовых авто и публикует всё это в "Инстаграме", где на него подписано восемь миллионов человек.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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