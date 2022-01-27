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Путин лично прочитал переданный США ответ по гарантиям безопасности

Документ вечером 26 января в МИД РФ передал американский посол Джон Салливан, позднее внешнеполитическое ведомство подтвердило его получение. Публиковать его на всеобщее обозрение не будут.

27 января, 10:35
<p>Владимир Путин © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67056/photos/66919" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин лично ознакомился с переданным ответом США по предложениям о гарантиях безопасности.

"Да", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Блинкен: Байден лично участвовал в составлении письменного ответа США России

Блинкен: Байден лично участвовал в составлении письменного ответа США России

Ранее Песков заявил, что Путин и Байден самостоятельно примут решение о новом диалоге. Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в беседе президентов двух стран после получения ответа США на предложения по безопасности, представитель Кремля отметил, что "определённые контакты" будут.

Лайф напоминает, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Песков: РФ не испытывает большого оптимизма после ответа США по гарантиям безопасности

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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