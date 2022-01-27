Путин лично прочитал переданный США ответ по гарантиям безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин лично ознакомился с переданным ответом США по предложениям о гарантиях безопасности.

"Да", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков заявил, что Путин и Байден самостоятельно примут решение о новом диалоге. Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в беседе президентов двух стран после получения ответа США на предложения по безопасности, представитель Кремля отметил, что "определённые контакты" будут.