Путин лично прочитал переданный США ответ по гарантиям безопасности
Документ вечером 26 января в МИД РФ передал американский посол Джон Салливан, позднее внешнеполитическое ведомство подтвердило его получение. Публиковать его на всеобщее обозрение не будут.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин лично ознакомился с переданным ответом США по предложениям о гарантиях безопасности.
"Да", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Песков заявил, что Путин и Байден самостоятельно примут решение о новом диалоге. Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в беседе президентов двух стран после получения ответа США на предложения по безопасности, представитель Кремля отметил, что "определённые контакты" будут.
Лайф напоминает, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
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