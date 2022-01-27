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Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в покупке игрока сборной России Фомина

В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

27 января, 11:02

Игрок "Динамо" Даниил Фомин. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Английский клуб "Кристал Пэлас" заинтересован в подписании полузащитника сборной России и московского "Динамо" Даниила Фомина, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

По информации издания, хавбек попал в шорт-лист лондонцев. При этом сейчас клуб ведёт переговоры с полузащитником МЮ Донни ван де Беком по вопросу возможной аренды. В случае их срыва "Кристал Пэлас" переключится на Фомина.

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Добавим, что в нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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