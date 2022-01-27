Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в покупке игрока сборной России Фомина

Английский клуб "Кристал Пэлас" заинтересован в подписании полузащитника сборной России и московского "Динамо" Даниила Фомина, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

По информации издания, хавбек попал в шорт-лист лондонцев. При этом сейчас клуб ведёт переговоры с полузащитником МЮ Донни ван де Беком по вопросу возможной аренды. В случае их срыва "Кристал Пэлас" переключится на Фомина.