Английский "Кристал Пэлас" заинтересован в покупке игрока сборной России Фомина
В нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Игрок "Динамо" Даниил Фомин. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Английский клуб "Кристал Пэлас" заинтересован в подписании полузащитника сборной России и московского "Динамо" Даниила Фомина, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник.
По информации издания, хавбек попал в шорт-лист лондонцев. При этом сейчас клуб ведёт переговоры с полузащитником МЮ Донни ван де Беком по вопросу возможной аренды. В случае их срыва "Кристал Пэлас" переключится на Фомина.
Добавим, что в нынешнем сезоне он провёл 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Комментариев: 0