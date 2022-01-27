Песков: Сегодня об аналоге декларации об окончании холодной войны можно только мечтать

Сегодня о документах, аналогичных подписанной 30 лет назад Россией и США декларации об окончании холодной войны, можно лишь мечтать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нынешних условиях о заключении такой договорённости, о подписании таких бумаг действительно можно только мечтать", — сказал Песков журналистам, уточнив, что мечты — это не то, за что властям страны платят зарплату.

Говоря о годовщине подписания декларации, представитель Кремля заметил, что не склонен переоценивать значение этой даты, ведь она вряд ли способна иметь какое-то влияние на формирование политического сознания нынешних руководителей.