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Песков: Сегодня об аналоге декларации об окончании холодной войны можно только мечтать

Представитель Кремля уточнил, что 30-летняя годовщина подписания этого документа вряд ли сейчас способна изменить политическое сознание. А властям платят зарплату не за мечты.

27 января, 10:58
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/56378/photos/51748" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Сегодня о документах, аналогичных подписанной 30 лет назад Россией и США декларации об окончании холодной войны, можно лишь мечтать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В нынешних условиях о заключении такой договорённости, о подписании таких бумаг действительно можно только мечтать", — сказал Песков журналистам, уточнив, что мечты — это не то, за что властям страны платят зарплату.

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Говоря о годовщине подписания декларации, представитель Кремля заметил, что не склонен переоценивать значение этой даты, ведь она вряд ли способна иметь какое-то влияние на формирование политического сознания нынешних руководителей.

Ранее Песков заявил, что Россия не будет затягивать с реакцией на ответы Запада по гарантиям безопасности, которые получила 26 января. Однако представитель Кремля добавил, что на рассмотрение документа США и Европе потребовалось около месяца, поэтому не стоит ожидать обратной связи от Москвы сиюминутно.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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