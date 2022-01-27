Песков: Сегодня об аналоге декларации об окончании холодной войны можно только мечтать
Представитель Кремля уточнил, что 30-летняя годовщина подписания этого документа вряд ли сейчас способна изменить политическое сознание. А властям платят зарплату не за мечты.
Дмитрий Песков © Kremlin.ru
Сегодня о документах, аналогичных подписанной 30 лет назад Россией и США декларации об окончании холодной войны, можно лишь мечтать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В нынешних условиях о заключении такой договорённости, о подписании таких бумаг действительно можно только мечтать", — сказал Песков журналистам, уточнив, что мечты — это не то, за что властям страны платят зарплату.
Говоря о годовщине подписания декларации, представитель Кремля заметил, что не склонен переоценивать значение этой даты, ведь она вряд ли способна иметь какое-то влияние на формирование политического сознания нынешних руководителей.
Ранее Песков заявил, что Россия не будет затягивать с реакцией на ответы Запада по гарантиям безопасности, которые получила 26 января. Однако представитель Кремля добавил, что на рассмотрение документа США и Европе потребовалось около месяца, поэтому не стоит ожидать обратной связи от Москвы сиюминутно.
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