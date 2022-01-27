Бывшую участницу шоу "Голос. Дети" проверяют на причастность к "минированию" в Химках

Полиция начала проверку в отношении бывшей участницы шоу "Голос. Дети" на причастность к рассылке ложных сообщений о минировании здания Московского государственного института культуры в подмосковных Химках. Вчера днём с её электронного адреса поступила информация об "угрозе взрыва".

"На место для проверки были направлены сотрудники полиции, экстренных служб, кинологи. Установлено, что сообщение было отправлено с электронного адреса студентки 1-го курса факультета искусств сольного народного пения, которая участвовала в телешоу "Голос. Дети", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.