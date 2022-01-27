Бывшую участницу шоу "Голос. Дети" проверяют на причастность к "минированию" в Химках
Уточняется, что сообщения оказались ложными, взрывных устройств обнаружено не было. Правоохранители также рассматривают версию взлома почты.
Нашивка "Разминирование" на служебной собаке минно-разыскной службы. Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Полиция начала проверку в отношении бывшей участницы шоу "Голос. Дети" на причастность к рассылке ложных сообщений о минировании здания Московского государственного института культуры в подмосковных Химках. Вчера днём с её электронного адреса поступила информация об "угрозе взрыва".
"На место для проверки были направлены сотрудники полиции, экстренных служб, кинологи. Установлено, что сообщение было отправлено с электронного адреса студентки 1-го курса факультета искусств сольного народного пения, которая участвовала в телешоу "Голос. Дети", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что сообщения оказались ложными, взрывных устройств обнаружено не было. На данный момент проводится проверка, рассматривается также версия взлома почты. Официальных комментариев полиция пока на давала.
Напомним, волна "минирований" прошлась уже по многим регионам страны. Так, например, ранее из-за сообщений об угрозе взрыва в Петропавловске-Камчатском школьников отправили по домам. Учащихся пришлось также эвакуировать и в Хабаровске. Кроме того, занятия в школах были отменены в Челябинске, Тюмени, в Красноярске удалось задержать школьников, которые рассылали ложные угрозы о "минировании", а в Самаре помимо школ "заминировали" аэропорт, мэрию и больницы.
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