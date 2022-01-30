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Депутат ЕП Крамон назвала депутатов Рады наркоманами за отказ верить в угрозу "войны"

На Западе идёт активная информационная кампания по раскручиванию якобы готовящегося нападения России на Незалежную, но в Киеве не все эту версию поддерживают.

30 января, 18:07

Фото © Facebook / Верховная рада

Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко отреагировала на слова главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который отказался верить в угрозу "вторжения" России на Украину. Нардеп обвинил Запад в нагнетании паники и заявил, что не знает "реальной причины, по которой США так делают".

"Они все там, на Украине, наркоманы? Или что у них происходит?" — написала Крамон в "Твиттере" в ответ на слова депутата.

Депутат Рады Арахамия возложил на США вину в развале экономики Украины

Депутат Рады Арахамия возложил на США вину в развале экономики Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нагнетание ситуации вокруг вероятного вторжения приводит к экономическим потерям в Незалежной. По данным телеканала CNN, на Западе возмущены тем, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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