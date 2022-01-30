Депутат ЕП Крамон назвала депутатов Рады наркоманами за отказ верить в угрозу "войны"

Депутат Европарламента Виола фон Крамон резко отреагировала на слова главы партии "Слуга народа" Давида Арахамии, который отказался верить в угрозу "вторжения" России на Украину. Нардеп обвинил Запад в нагнетании паники и заявил, что не знает "реальной причины, по которой США так делают".