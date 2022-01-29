CNN: В США возмущены, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ

Вашингтон недоволен тем, что Киев открыто "приуменьшает угрозу" в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным СМИ, между США и Украиной усиливается конфликт из-за разногласий относительно того, как трактовать и комментировать оценки американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Незалежную. Некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Киев "без особой благодарности" встречает оказываемую США поддержку.

"У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США — чуть ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?" — цитирует CNN представителя властей США.

Киев же, по данным телеканала, недоволен тем, что США не принимают превентивных мер по сдерживанию России, в частности не вводят санкции.

"Киев нашёл бы больше пользы в принятии активных мер сдерживания, таких как немедленное введение санкций против "Северного потока – 2", чем в постоянных словесных предупреждениях, предсказывающих неизбежную войну в течение последних нескольких месяцев", — приводит CNN слова советника президента Украины Владимира Зеленского.