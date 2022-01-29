CNN: В США возмущены, что Украина считает нагнетанием сообщения о "вторжении" РФ
В Вашингтоне недовольны, что Киев допускает утечки и искажает информацию, хотя Соединённые Штаты — "чуть ли не единственный настоящий друг" Незалежной.
Здание Белого дома в Вашингтоне © ТАСС / AP
Вашингтон недоволен тем, что Киев открыто "приуменьшает угрозу" в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным СМИ, между США и Украиной усиливается конфликт из-за разногласий относительно того, как трактовать и комментировать оценки американской разведки о якобы готовящемся наступлении России на Незалежную. Некоторые чиновники в Вашингтоне считают, что Киев "без особой благодарности" встречает оказываемую США поддержку.
"У нас есть вопросы: почему вы затеваете ссору с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, если США — чуть ли не единственный ваш настоящий друг? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?" — цитирует CNN представителя властей США.
Киев же, по данным телеканала, недоволен тем, что США не принимают превентивных мер по сдерживанию России, в частности не вводят санкции.
"Киев нашёл бы больше пользы в принятии активных мер сдерживания, таких как немедленное введение санкций против "Северного потока – 2", чем в постоянных словесных предупреждениях, предсказывающих неизбежную войну в течение последних нескольких месяцев", — приводит CNN слова советника президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, ранее Зеленский упрекнул Запад в нагнетании обстановки на Украине. Он пожаловался, что заявления некоторых политиков и СМИ вызвали панику на рынках и в финансовом секторе. А это негативно сказывается на экономике страны.
Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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