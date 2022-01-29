Профессор Александров призвал вернуть девятилетнюю студентку МГУ Алису Теплякову в школу

Профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров порекомендовал девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой вернуться в школу. По его мнению, девочке рано учиться в университете, так как через несколько лет у неё могут появиться новые интересы, не связанные с психологией.

"Она (Алиса Теплякова. — Прим. Лайфа) могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим", — сказал Александров в беседе с МК.

Профессор считает, что общение в школе со сверстниками поможет Тепляковой освоить социальные навыки. Таким образом у неё появится большая самостоятельность в поведении.

Ранее член Совета по правам человека Александр Асмолов обратился к главе СПЧ и попросил взять под контроль ситуацию с Алисой Тепляковой. Асмолов уверен, что обучение ребёнка в МГУ нужно прекратить из-за психологических трудностей. Мать девочки негативно ответила на призыв приостановить обучение Алисы в вузе.