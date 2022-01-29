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Байден заявил, что США отправят в Восточную Европу небольшой контингент войск

Численность американский президент не назвал, а на вопрос журналистов о том, есть ли какая-то новая информация о ситуации на Украине, ответил отрицательно.

28 января, 23:39

© ТАСС / Zuma

Президент США Джо Байден подтвердил скорую отправку в Восточную Европу войск Соединённых Штатов. Напомним, ранее об этом сообщило агентство Reuters.

По словам американского лидера, речь идёт о небольшом контингенте войск.

CNN: США ведут переговоры с союзниками о размещении тысяч военных в Восточной Европе

CNN: США ведут переговоры с союзниками о размещении тысяч военных в Восточной Европе

"Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много", — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.

На вопрос журналистов, есть ли какая-то новая информация о ситуации на Украине, американский президент ответил отрицательно.

Reuters: США могут перебросить свои войска из Западной Европы в Восточную

Reuters: США могут перебросить свои войска из Западной Европы в Восточную

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска США приведены в состояние готовности для переброски в Европу. Как отмечалось ранее, речь идёт о восьми с половиной тысячах военнослужащих.

Как сообщал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. В Москве неоднократно подчёркивали, что не имеют планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января американский лидер Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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