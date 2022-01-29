Байден заявил, что США отправят в Восточную Европу небольшой контингент войск

Президент США Джо Байден подтвердил скорую отправку в Восточную Европу войск Соединённых Штатов. Напомним, ранее об этом сообщило агентство Reuters.

По словам американского лидера, речь идёт о небольшом контингенте войск.

"Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много", — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома.

На вопрос журналистов, есть ли какая-то новая информация о ситуации на Украине, американский президент ответил отрицательно.