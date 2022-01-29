Норвежские депутаты вновь выдвинули Тихановскую на Нобелевскую премию мира
По словам её советника Франака Вячорки, экс-кандидат в президенты является "символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу".
Светлана Тихановская © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND / POOL
Депутаты парламента Норвегии выдвинули экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом сообщил её советник Франак Вячорка.
"Норвежские депутаты Вервик Буллестад и Харек Элвесен выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу", — написал он в "Твиттере".
Стоит отметить, что в 2020 году депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль уже выдвигал Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира 2021 года, но она её не получила. Награду вручили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.
Ранее российский дипломат Дмитрий Полянский сравнил Тихановскую с героем анекдота. Так он прокомментировал её включение в список самых влиятельных женщин в мире по версии Financial Times.
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