Норвежские депутаты вновь выдвинули Тихановскую на Нобелевскую премию мира

По словам её советника Франака Вячорки, экс-кандидат в президенты является "символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу".

Депутаты парламента Норвегии выдвинули экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года. Об этом сообщил её советник Франак Вячорка.

"Норвежские депутаты Вервик Буллестад и Харек Элвесен выдвинули Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира 2022 года за то, что она является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу", — написал он в "Твиттере".

Стоит отметить, что в 2020 году депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль уже выдвигал Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира 2021 года, но она её не получила. Награду вручили главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.