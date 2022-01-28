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Лукашенко рассказал о миллиардных тратах Запада на разрушение Белоруссии в 2020 году

По его мнению, иностранные государства не пожалели денег на эту операцию, так как хотели раз и навсегда покончить со страной, лишить её мира и спокойствия.

28 января, 09:56
<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Павел Орловский</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Павел Орловский

В 2020 году во время президентских выборов Запад потратил более шести миллиардов долларов на разрушение Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его мнению, тогда протестные акции, охватившие республику, были подготовлены гораздо основательнее, чем в предыдущие годы.

"Уже точно известно, на разрушение Белоруссии [Западом] было брошено более $6 миллиардов. Уж очень хотелось покончить с нами раз и навсегда", — заявил белорусский лидер, выступая с посланием к народу страны и парламенту.

"Тогда нас никто не возьмёт": Лукашенко заявил, что 1,5–2 млн белорусов должны владеть оружием

"Тогда нас никто не возьмёт": Лукашенко заявил, что 1,5–2 млн белорусов должны владеть оружием

Напомним, в августе 2020 года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые стали проходить каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями. Ранее Лукашенко называл условие для проведения досрочных выборов главы республики.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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