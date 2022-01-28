Токаев избран лидером казахстанской партии "Нур Отан" вместо Назарбаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев окончательно ушёл с поста главы партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), предложив на своё место председателя этого общественного объединения кандидатуру президента республики Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства. Предложение было поддержано.

Ранее Лайф писал, что Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой ЦИК Казахстана. В этот же день президент республики снял Имашева с должности председателя комиссии и прекратил полномочия Абдирова в качестве парламентария.