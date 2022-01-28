НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Токаев избран лидером казахстанской партии "Нур Отан" вместо Назарбаева

Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана избрали президента республики в качестве нового председателя.

28 января, 09:51
<p>Нурсултан Назарбаев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Нурсултан Назарбаев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев окончательно ушёл с поста главы партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), предложив на своё место председателя этого общественного объединения кандидатуру президента республики Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства. Предложение было поддержано.

"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", — говорится в сообщении пресс-службы в "Твиттере".

Ранее Лайф писал, что Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой ЦИК Казахстана. В этот же день президент республики снял Имашева с должности председателя комиссии и прекратил полномочия Абдирова в качестве парламентария.

Парламент Казахстана одобрил лишение Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

Парламент Казахстана одобрил лишение Назарбаева пожизненного председательства в Совбезе

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1