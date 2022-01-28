Токаев избран лидером казахстанской партии "Нур Отан" вместо Назарбаева
Участники внеочередного съезда правящей партии Казахстана избрали президента республики в качестве нового председателя.
Нурсултан Назарбаев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев окончательно ушёл с поста главы партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), предложив на своё место председателя этого общественного объединения кандидатуру президента республики Касым-Жомарта Токаева, сообщила пресс-служба главы государства. Предложение было поддержано.
"Решением внеочередного XXI съезда партии президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно избран председателем партии "Нур Отан", — говорится в сообщении пресс-службы в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что Токаев назначил Нурлана Абдирова новым главой ЦИК Казахстана. В этот же день президент республики снял Имашева с должности председателя комиссии и прекратил полномочия Абдирова в качестве парламентария.
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