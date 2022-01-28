Лавров заявил, что новый посол РФ Грызлов отправился в Белоруссию

Новый российский посол в Белоруссии Борис Грызлов уже отправился в Минск 27 января. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Вчера мы провожали в Белоруссию нового посла Бориса Грызлова. Я вручал ему верительные грамоты, подписанные президентом, и на этой церемонии был и Владимир Семашко, посол Белоруссии в РФ. Я напомнил ещё о таком направлении нашей совместной работы, как выравнивание прав наших граждан", — отметил министр.