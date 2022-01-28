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Лавров заявил, что новый посол РФ Грызлов отправился в Белоруссию

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова на этот пост 14 января.

28 января, 09:49

Новый посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Новый российский посол в Белоруссии Борис Грызлов уже отправился в Минск 27 января. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Вчера мы провожали в Белоруссию нового посла Бориса Грызлова. Я вручал ему верительные грамоты, подписанные президентом, и на этой церемонии был и Владимир Семашко, посол Белоруссии в РФ. Я напомнил ещё о таком направлении нашей совместной работы, как выравнивание прав наших граждан", — отметил министр.

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Напомним, президент России Владимир Путин назначил Бориса Грызлова послом в Белоруссии 14 января. Как писал Лайф, несмотря на это, дипломат продолжит занимать пост председателя высшего совета партии "Единая Россия", кроме того, он останется полномочным представителем РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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