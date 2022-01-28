НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Тогда нас никто не возьмёт": Лукашенко заявил, что 1,5–2 млн белорусов должны владеть оружием

По его мнению, на фоне текущих событий стране необходимо укреплять свою армию, пополнять боевой арсенал и развивать отечественную военную промышленность.

28 января, 09:40
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/minoborony_by?z=photo-47970690_457249009/wall-47970690_16094" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны Республики Беларусь</a></p>

Фото © VK / Министерство обороны Республики Беларусь

Чтобы обеспечить защиту Белоруссии, полтора-два миллиона её жителей должны уметь обращаться с оружием, а в войска территориальной обороны необходимо мобилизовать около 300 тысяч человек. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе своего выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Наша армия компактна, манёвренна, боеспособна. Её мощь будем укреплять. Ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома уже поставлены на поток. А недостающее закупим. На фоне текущих событий это особенно важно", — подчеркнул президент.

Лукашенко уверен, что если достаточное количество людей в стране научится пользоваться основными видами оружия, то никакой враг ей будет не страшен — "тогда нас никто не возьмёт". По его словам, Белоруссия была донором стабильности и мира в регионе, но в 2020 году Запад стал "лепить" из неё агрессора, поэтому сейчас стране обходимо защищать себя и свой мир.

Лукашенко назвал два условия, при которых война неминуема

Лукашенко назвал два условия, при которых война неминуема

Ранее Лукашенко обвинил Запад в желании "утопить в крови российско-украинское братство". По его словам, жителей Незалежной толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1