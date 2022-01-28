"Тогда нас никто не возьмёт": Лукашенко заявил, что 1,5–2 млн белорусов должны владеть оружием
По его мнению, на фоне текущих событий стране необходимо укреплять свою армию, пополнять боевой арсенал и развивать отечественную военную промышленность.
Фото © VK / Министерство обороны Республики Беларусь
Чтобы обеспечить защиту Белоруссии, полтора-два миллиона её жителей должны уметь обращаться с оружием, а в войска территориальной обороны необходимо мобилизовать около 300 тысяч человек. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе своего выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.
"Наша армия компактна, манёвренна, боеспособна. Её мощь будем укреплять. Ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома уже поставлены на поток. А недостающее закупим. На фоне текущих событий это особенно важно", — подчеркнул президент.
Лукашенко уверен, что если достаточное количество людей в стране научится пользоваться основными видами оружия, то никакой враг ей будет не страшен — "тогда нас никто не возьмёт". По его словам, Белоруссия была донором стабильности и мира в регионе, но в 2020 году Запад стал "лепить" из неё агрессора, поэтому сейчас стране обходимо защищать себя и свой мир.
Ранее Лукашенко обвинил Запад в желании "утопить в крови российско-украинское братство". По его словам, жителей Незалежной толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии.
Лента новостей
Си Цзиньпин проведёт встречи с Путиным и другими прибывшими на ОИ лидерами с 4 по 6 февраля
сегодня в 09:34
Лавров отказался считать предложения России по безопасности запредельными
сегодня в 09:26
Кинолог Уражевский объяснил, как дезодорант может помочь выжить при встрече со стаей бродячих собак
сегодня в 09:24
Комментариев: 0