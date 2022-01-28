Си Цзиньпин проведёт встречи с Путиным и другими прибывшими на ОИ лидерами с 4 по 6 февраля
Среди почётных гостей помимо президента РФ также лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, главы МОК, ООН, ВОЗ.
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / Xie Huanchi via www.imago-images.de
Встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине, намечены с 4 по 6 февраля. Об этом сообщил китайский МИД.
"Председатель КНР Си Цзиньпин с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, проведёт приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия Игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а также руководителей международных организаций. Кроме того, проведёт соответствующие двусторонние мероприятия", — говорится в сообщении.
Среди почётных гостей помимо Путина также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Сербии Александр Вучич и другие. В Пекин также приедут глава МОК Томас Бах, генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Напомним, ещё в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что планирует присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Он также выразил надежду на встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Зимние Игры пройдут с 4 по 20 февраля. По планам ОКР нашу страну на них представит 216 спортсменов.
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