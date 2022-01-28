Лукашенко: Если в мире будет развязана война, проиграют в ней все
Самое простое, что людям придётся сделать, — это вылезти из комфортных условий и перенести все тяготы тяжёлого времени.
Александр Лукашенко © Сайт президента Белоруссии
Все проиграют, если в мире начнётся война, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту. Он подчеркнул, что Минск категорически против вооружённого конфликта.
"Война — это очень плохо, это страшно. Жизнь сегодня совершенно другая, нежели в 41-м. Тогда же люди были попроще — жили попроще, более-менее одинаково, не было того комфорта, в котором живём сегодня мы. И не дай бог война, то самое простое, что нам придётся сделать, — это повылазить из этого комфорта, переносить все тяготы военного времени. Кто этого хочет? Никто. Никто в мире этого не хочет", — подчеркнул президент Белоруссии, отметив, что победы в этой войне не будет, проиграют все, поэтому никто не хочет войны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти США в подталкивании республики к войне. По его мнению, для Запада важно "утопить в крови российско-украинское братство, наше славянское братство". Он предупредил, что не потерпит "менторского тона" и готов дать "вашингтонскому обкому" решительный отпор.
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