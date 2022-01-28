Лукашенко: Если в мире будет развязана война, проиграют в ней все

"Война — это очень плохо, это страшно. Жизнь сегодня совершенно другая, нежели в 41-м. Тогда же люди были попроще — жили попроще, более-менее одинаково, не было того комфорта, в котором живём сегодня мы. И не дай бог война, то самое простое, что нам придётся сделать, — это повылазить из этого комфорта, переносить все тяготы военного времени. Кто этого хочет? Никто. Никто в мире этого не хочет", — подчеркнул президент Белоруссии, отметив, что победы в этой войне не будет, проиграют все, поэтому никто не хочет войны.