Лавров заявил, что окончательное решение по ответам США и НАТО примет Путин
По его словам, меры будут предприняты, если попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результат.
Фото © Shutterstock
Российские ведомства прорабатывают разные варианты ответов на решения США и НАТО по гарантиям безопасности. Какими будут окончательные ответные меры, решит президент страны Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что мы будем делать, если Запад не будет внимать голосу разума, президент уже об этом сказал: если попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры. Отвечая на прямой вопрос, какими могут быть эти меры, он сказал: "Они могут быть самыми разными. Я буду принимать решения на основе тех предложений, которые мне представят наши военные", — напомнил Лавров в интервью радиостанциям.
Министр пояснил, что другие ведомства тоже будут участвовать в подготовке этих предложений. По его словам, сейчас идёт межведомственная проработка полученных ответов.
Лайф напоминает, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Проект документа, переданного Россией, включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Комментариев: 0