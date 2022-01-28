Лавров заявил, что окончательное решение по ответам США и НАТО примет Путин

"Что мы будем делать, если Запад не будет внимать голосу разума, президент уже об этом сказал: если попытки договориться о взаимоприемлемых принципах обеспечения безопасности в Европе не дадут результата, тогда мы будем принимать ответные меры. Отвечая на прямой вопрос, какими могут быть эти меры, он сказал: "Они могут быть самыми разными. Я буду принимать решения на основе тех предложений, которые мне представят наши военные", — напомнил Лавров в интервью радиостанциям.