"Я что, недостоин?!": Лавров пошутил о возможных санкциях Запада против него

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанции "Говорит Москва" пошутил о возможных санкциях, которые Запад может ввести лично в отношении него. Полная запись разговора с российским дипломатом опубликована на ютуб-канале радиостанции.

Ведущий завёл разговор о том, что США готовы ввести рестрикции не только против самой России, но и в отношении руководства государства. При этом он подчеркнул, что ранее в истории такого никогда не было, и задался вопросом, может ли такой прецедент привести к полному разрыву отношений между странами.

"Они готовы вводить санкции против руководства всей нашей страны: против вас, даже в отношении президента", — сказал радиоведущий.

"Что значит "даже"? Я что, недостоин, что ли?" — засмеялся Лавров, перебив журналиста.