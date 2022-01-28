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"Я что, недостоин?!": Лавров пошутил о возможных санкциях Запада против него

Ранее сообщалось, что США могут ввести ограничения против руководства России.

28 января, 08:57

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © VK / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанции "Говорит Москва" пошутил о возможных санкциях, которые Запад может ввести лично в отношении него. Полная запись разговора с российским дипломатом опубликована на ютуб-канале радиостанции.

Ведущий завёл разговор о том, что США готовы ввести рестрикции не только против самой России, но и в отношении руководства государства. При этом он подчеркнул, что ранее в истории такого никогда не было, и задался вопросом, может ли такой прецедент привести к полному разрыву отношений между странами.

"Они готовы вводить санкции против руководства всей нашей страны: против вас, даже в отношении президента", — сказал радиоведущий.

"Что значит "даже"? Я что, недостоин, что ли?" — засмеялся Лавров, перебив журналиста.

CBS: Белый дом решил пока отказаться от идеи санкций против Путина

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Ранее Лайф писал, что Песков назвал политически деструктивными призывы США ввести санкции против Путина. По словам представителя Кремля, американские конгрессмены и сенаторы не разобрались в вопросе и не изучили положения российского законодательства.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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