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Лукашенко: Запад для ослабления России расшатывает постсоветское пространство

По его мнению, в такой ситуации Белоруссии необходимо реагировать и наращивать оборонительные мощности, чтобы обеспечить мир на своей территории.

28 января, 08:53
<p>Александр Лукашенко © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">С</a><a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">айт президента Белоруссии</a></p>

Александр Лукашенко © Сайт президента Белоруссии

Запад пытается расшатать ситуацию в странах на постсоветском пространстве, чтобы ослабить Россию, а ситуация в Казахстане стала тому подтверждением. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Ситуация в Казахстане показала, что не только славянское, но и центральноазиатское братство стало мишенью. Очевидно, что Запад с целью ослабления России продолжит тактику по расшатыванию постсоветского пространства. Должны ли мы во всей этой ситуации реагировать и наращивать свои оборонительные возможности? Ответ очевиден: хочешь мира, увы, готовься к войне", сказал президент во время своего выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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