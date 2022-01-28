Лукашенко: Запад для ослабления России расшатывает постсоветское пространство

Запад пытается расшатать ситуацию в странах на постсоветском пространстве, чтобы ослабить Россию, а ситуация в Казахстане стала тому подтверждением. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Ситуация в Казахстане показала, что не только славянское, но и центральноазиатское братство стало мишенью. Очевидно, что Запад с целью ослабления России продолжит тактику по расшатыванию постсоветского пространства. Должны ли мы во всей этой ситуации реагировать и наращивать свои оборонительные возможности? Ответ очевиден: хочешь мира, увы, готовься к войне", — сказал президент во время своего выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту.