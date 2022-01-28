Лукашенко назвал два условия, при которых война неминуема
Один из вариантов — если в отношении России будет совершена вооружённая агрессия, заявил он.
Александр Лукашенко. Фото © Администрация президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём послании парламенту назвал два условия, при которых войны не избежать. Трансляция обращения главы государства доступна на YouTube-канале БелТа.
"Будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях: если против Белоруссии совершена прямая агрессия, если будет развязана горячая войны, мы все, даже те, кто не хочет, встанем на защиту нашего отечества. Второй момент, когда быть войне, если на нашего союзника РФ будет совершена агрессия", — подчеркнул Лукашенко.
В случае непосредственного нападения на Россию Белоруссия также будет участвовать в войне, говорит Лукашенко. Он напомнил, что это предусмотрено союзными договорённостями.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил власти США в подталкивании республики к войне. Он предупредил, что не потерпит "менторского тона" со стороны Запада и готов дать "вашингтонскому обкому" решительный отпор.
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