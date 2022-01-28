Лукашенко назвал два условия, при которых война неминуема

"Будет война или нет? Да, она будет. Но только в двух случаях: если против Белоруссии совершена прямая агрессия, если будет развязана горячая войны, мы все, даже те, кто не хочет, встанем на защиту нашего отечества. Второй момент, когда быть войне, если на нашего союзника РФ будет совершена агрессия", — подчеркнул Лукашенко.