Ролик Безрукова к 20-летию "Бригады" набрал более 2,5 млн просмотров

Сергей Безруков и Екатерина Гусева поздравляют поклонников с 20-летием сериала "Бригада". Видео © Instagram / s_bezrukov

Российские актёры Серей Безруков и Екатерина Гусева вместе поздравили поклонников с 20-летием сериала "Бригада". За несколько дней видеообращение звёзд в "Инстаграме" набрало более двух с половиной миллионов просмотров.

"Бригада". Оля и Саша! Помните? С юбилеем! 20 лет. Как вчера", — подписал ролик Безруков.