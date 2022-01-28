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Ролик Безрукова к 20-летию "Бригады" набрал более 2,5 млн просмотров

Поклонники пришли в восторг, увидев вместе актёров, сыгравших в сериале чету Беловых. Они признались, что до сих пор пересматривают этот фильм.

28 января, 08:13

Сергей Безруков и Екатерина Гусева. Кадр из видео © Instagram / s_bezrukov

Сергей Безруков и Екатерина Гусева поздравляют поклонников с 20-летием сериала "Бригада". Видео © Instagram / s_bezrukov

Российские актёры Серей Безруков и Екатерина Гусева вместе поздравили поклонников с 20-летием сериала "Бригада". За несколько дней видеообращение звёзд в "Инстаграме" набрало более двух с половиной миллионов просмотров.

"Бригада". Оля и Саша! Помните? С юбилеем! 20 лет. Как вчера", подписал ролик Безруков.

Поклонники пришли в восторг, увидев вместе актёров, сыгравших в сериале чету Беловых. Они признались, что до сих пор пересматривают этот фильм, переживают всё вместе с героями и вспоминают то время.

Как сложились судьбы забытых актёров сериала "Бригада"

Как сложились судьбы забытых актёров сериала "Бригада"

Ранее Безруков рассказал, почему невозможно снять новую "Бригаду". Актёр отметил, что давно перерос персонажа Сашу Белого и не понимает, зачем вновь "нырять в прошлое". Также он показал редкие кадры со съёмок культового сериала.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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