Ролик Безрукова к 20-летию "Бригады" набрал более 2,5 млн просмотров
Поклонники пришли в восторг, увидев вместе актёров, сыгравших в сериале чету Беловых. Они признались, что до сих пор пересматривают этот фильм.
Сергей Безруков и Екатерина Гусева. Кадр из видео © Instagram / s_bezrukov
Сергей Безруков и Екатерина Гусева поздравляют поклонников с 20-летием сериала "Бригада". Видео © Instagram / s_bezrukov
Российские актёры Серей Безруков и Екатерина Гусева вместе поздравили поклонников с 20-летием сериала "Бригада". За несколько дней видеообращение звёзд в "Инстаграме" набрало более двух с половиной миллионов просмотров.
"Бригада". Оля и Саша! Помните? С юбилеем! 20 лет. Как вчера", — подписал ролик Безруков.
Поклонники пришли в восторг, увидев вместе актёров, сыгравших в сериале чету Беловых. Они признались, что до сих пор пересматривают этот фильм, переживают всё вместе с героями и вспоминают то время.
Ранее Безруков рассказал, почему невозможно снять новую "Бригаду". Актёр отметил, что давно перерос персонажа Сашу Белого и не понимает, зачем вновь "нырять в прошлое". Также он показал редкие кадры со съёмок культового сериала.
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