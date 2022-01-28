Пять ресторанов в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Проверка соблюдения антиковидных мер в ресторанах Москвы. Видео предоставлено Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ)

Пять ресторанов в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"Были выявлены нарушения в пяти ресторанах: Pino, Pinch, Loro, Koji, Lucky Izakaya Bar. Сотрудники находились на территории ресторанов без средств индивидуальной защиты. Были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке)... Небольшие помещения ресторанов были переполнены людьми. Обеденные столы размещены на расстоянии менее полутора метров между посадочными местами", — отметил он.

Также заведения "забыли" проверять температуру у посетителей.

За подобные нарушения грозят штрафы в 300 тысяч рублей, а если из-за этих нарушений был причинён вред здоровью человека, может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.