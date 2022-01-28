Глава МИД Франции: Санкции против РФ подразумевают блокировку "Северного потока — 2"
Он отметил, что это одна из контрмер, призванных показать Москве, что военный конфликт в Киеве несёт для неё серьёзные риски.
"Северный поток – 2". Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что санкции, подготовленные ЕС против России на случай военного вторжения на Украину, затронут среди прочего газопровод "Северный поток — 2".
"Это также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток — 2", — заявил Ле Дриан в эфире радио Эр-те-эль, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. По его словам, это одна из контрмер, которая продемонстрирует России, что военный конфликт на Украине несёт для неё серьёзные риски.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Незалежной.
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