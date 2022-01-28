Глава МИД Франции: Санкции против РФ подразумевают блокировку "Северного потока — 2"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что санкции, подготовленные ЕС против России на случай военного вторжения на Украину, затронут среди прочего газопровод "Северный поток — 2".

"Это также подразумевает, например, блокировку газопровода "Северный поток — 2", — заявил Ле Дриан в эфире радио Эр-те-эль, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. По его словам, это одна из контрмер, которая продемонстрирует России, что военный конфликт на Украине несёт для неё серьёзные риски.