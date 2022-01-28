FT: Евросоюз готовит санкции против газового сектора России
Предполагается, что этот пакет мер будет частью более масштабных рычагов давления. Их степень жёсткости будет корректироваться в зависимости от масштаба гипотетического "вторжения" на Украину.
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Страны Евросоюза и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России. Эти рестрикции активируют в случае "вторжения" России на Украину, об угрозе которого в последнее время часто заявляют на Западе.
Как пишет Financial Times, санкции будут направлены на то, чтобы серьёзно ударить по российской газовой отрасли. В частности, будут сокращены финансирование и поставка технологий для таких проектов. Источники издания поясняют, что этот пакет мер будет частью более масштабных экономических санкций. Их степень жёсткости будет корректироваться в зависимости от масштаба "российского наступления".
Такие санкции могут нанести ущерб и западным компаниям. Речь идёт о BP, Total и Shell, которые инвестируют в российские газовые проекты. Французская Total, например, является одним из крупнейших инвесторов при разработке месторождений на Ямале, а Shell в прошлом году подписала пятилетнее соглашение с "Газпромом".
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января на пресс-конференции Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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