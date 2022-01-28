FT: Евросоюз готовит санкции против газового сектора России

Страны Евросоюза и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России. Эти рестрикции активируют в случае "вторжения" России на Украину, об угрозе которого в последнее время часто заявляют на Западе.

Как пишет Financial Times, санкции будут направлены на то, чтобы серьёзно ударить по российской газовой отрасли. В частности, будут сокращены финансирование и поставка технологий для таких проектов. Источники издания поясняют, что этот пакет мер будет частью более масштабных экономических санкций. Их степень жёсткости будет корректироваться в зависимости от масштаба "российского наступления".