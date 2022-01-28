Военный обозреватель Шурыгин: для России и Запада начинается время вскрывания карт

Требования, выдвинутые Россией к США были больше для истории, так как РФ знала, что положительного ответа не будет. Так считает военный публицист, обозреватель, член Изборского клуба Владислав Шурыгин. От полагает, что это было сделано скорее для того, чтобы зафиксировать стремление Москвы сохранить мир.

В интервью радио "КП" Шурыгин отметил, что сразу после озвучивания предложений России по гарантиям безопасности США и НАТО начали активно продвигать войска к восточным границам, накачивая Украину оружием. Военный обозреватель уверен, что республику подготовили для РФ в виде некоего капкана, в который Россия должна попасть, завязнуть там и опрокинуться в мощный политический кризис.

"Это очень серьёзный вызов для России. И мы, сыграв "на всё", получили и ответ "на всё". Теперь начинается время вскрывания карт. Возможно, Россия будет двигать ядерное оружие к берегам США, возможно — открывать новые военные базы или признает ДНР и ЛНР. Но теперь, когда сказали "иду на вы", не идти уже поздно. Инструментов немного, но если их не задействовать, мы получим ещё большие проблемы", — заключил Владислав Шурыгин.