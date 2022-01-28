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Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь и объяснила причину исчезновения

По словам российских дипломатов, женщине ничего не угрожает, как и её маленькой дочери. Дипведомство держит ситуацию на контроле.

28 января, 00:49

Татьяна Минеева © diariodexalapa.com

Гражданка России Татьяна Минеева, о пропаже которой в Мексике ранее заявил власти штата Веракрус, нашлась. Жизнь как самой женщины, так и её девятимесячной дочери, вне опасности. Об этом сообщили в российском посольстве.

"Связь с россиянкой установлена и поддерживается, никакой угрозы ее жизни нет",сказал ТАСС заведующий консульским отделом дипломатического представительства РФ Андрей Трояновский.

Россиянка с девятимесячной дочерью пропала в Мексике

Россиянка с девятимесячной дочерью пропала в Мексике

Как отмечается, причиной появления информации об исчезновении россиянки стал семейный конфликт. Других подробностей пока не приводится.

Как рассказывал Лайф, ранее в Мексики избили российского актёра Олега Тактарова. А перед этим там напали на российскую туристку. Сообщалось, что её вытащили из машины на трассе, было опубликовано видео конфликта.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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