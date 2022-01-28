Пропавшая в Мексике россиянка вышла на связь и объяснила причину исчезновения

Гражданка России Татьяна Минеева, о пропаже которой в Мексике ранее заявил власти штата Веракрус, нашлась. Жизнь как самой женщины, так и её девятимесячной дочери, вне опасности. Об этом сообщили в российском посольстве.

"Связь с россиянкой установлена и поддерживается, никакой угрозы ее жизни нет", — сказал ТАСС заведующий консульским отделом дипломатического представительства РФ Андрей Трояновский.

Как отмечается, причиной появления информации об исчезновении россиянки стал семейный конфликт. Других подробностей пока не приводится.