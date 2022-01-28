Логопед Покровская: Из-за пандемии выросло число случаев заикания среди детей

В России во время пандемии выросло количество детей с заиканием. Об этом рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская.

"Проблемы в период пандемии точно есть. Они чаще всего невротического характера, в том числе и увеличение количества детей с заиканием", — объяснила Покровская в интервью телеканалу "360".

Логопед поясняет, что для заикания существует более 800 причин — от проблемной окружающей среды до неправильных типов воспитания. Специалист рассказывает, что лёгкие нарушения речи, например когда ребёнок неправильно выговаривает звук, можно исправить. Тяжёлые, такие как проблемы с речью у детей с расстройствами аутистического спектра или умственной отсталостью, требуют долгой и кропотливой работы.

"Во взрослом возрасте такие проблемы возможно скорректировать, здесь самое главное — это мотивация взрослого человека. Если у него есть сильное желание, то он, как правило, справляется с этим", — добавила Покровская.