Пять женских имён, перед обладательницами которых невозможно устоять

Доктор психологических наук Борис Хигир большую часть жизни и карьеры посвятил сбору данных об именах и их влиянии на судьбу человека. Благодаря статистике ему удалось выяснить, как то или иное имя способно отразиться на характере и к каким результатам привести. Так, согласно вычислениям психолога, существует пять женских имён, обладающих странной властью над мужчинами, пишет Femmie.

Полина

В девушках с этим именем сильный и независимый характер сочетается с чувственной и женственной натурой. Такие уверенность в себе и нежность притягивают мужчин как магнит. Как правило, Полины добры и готовы прийти на помощь, а их будущего избранника ждёт жизнь в чистоте, уюте и заботе.

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Ольга

Харизме Ольги трудно противостоять, а дружелюбность и общительность только закрепляют её положение среди мужчин. Такие девушки обладают прекрасной интуицией и способны выйти из любой передряги целыми. Но что влечёт ухажёров больше всего, так это тайна Ольги. В ней всегда есть какая-то загадка, которую разгадать бывает непросто, и такая мистическая аура интригует мужчин.

Ирина

Независимая Ирина больше похожа на лесной пожар, чем на девушку, — она способна мгновенно заразить своими идеями окружающих и воодушевить любого мужчину на свершения. Сглаживать углы обладательницы этого имени не привыкли, а потому бывают резковаты в общении, особенно когда они отстаивают свою точку зрения. Но энергия, бьющая через край, способна перекрыть все минусы Ирины и окружить её вниманием сильного пола.

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Лариса

Эти девушки подкупают постоянным оптимизмом и лёгким характером, из-за которого сойтись с ними становится проще простого. Лариса обладает чувством юмора и всегда добра к окружающим, а потому к ней люди тянутся сами. Мимо обладательницы этого имени мужчинам пройти очень сложно.

Мария